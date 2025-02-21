Более 37 гектаров орошаемой земли трансформируют для расширения аэропорта Оша

Более 37 гектаров орошаемой земли трансформируют для расширения территории аэропорта Оша. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, будет трансформировано 37,397 гектара орошаемой пашни, находящихся в государственной собственности, для расширения площади ошского филиала ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Участки находятся на территории айыльного аймака Манас Кара-Суйского района Ошской области. Их переведут из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения».

Государственной администрации Кара-Суу поручено внести соответствующие изменения в земельно-учетную документацию; использовать землю по целевому назначению; разработать и утвердить градостроительную документацию на эти участки.

Также поручено обеспечить содержание и охрану объектов историко-культурного наследия, привлечение специалиста-археолога для археологического надзора в ходе раскопок и строительных работ на указанных землях в соответствии с законодательством об охране и использовании историко-культурного наследия.