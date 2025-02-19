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Общество

В Египте обнаружили неизвестную ранее гробницу фараона

В Египте нашли гробницу древнего фараона — царя Тутмоса II, правившего в 1400-е годы до нашей эры. Это первая полноценная царская гробница, обнаруженная в стране с 1922 года, пишут Министерство туризма Египта и «Дождь».

Министерства туризма Египта
Фото Министерства туризма Египта

Гробница находится к западу от города Луксор и Долины царей, где захоронены известные египетские фараоны. Вход в сооружение нашли еще в 2022 году, но на тот момент было неизвестно, кому оно принадлежит. Изначально ученые предполагали, что это гробница одной из жен фараонов.

На принадлежность гробницы Тутмосу II в том числе указывают надписи с его именем на алебастровых сосудах. Также на предметах есть имя его жены — царицы Хатшепсут, которая, как считают исследователи, проводила обряд погребения.

Министерства туризма Египта
Фото Министерства туризма Египта

Помимо этого, в гробнице обнаружили фрагменты плитки с синей гравировкой и рисунком желтых звезд, а также строками из древней погребальной книги.

В Египте описывают эту находку как одно из самых важных археологический открытий за последние годы. Последний раз гробницу египетского царя находили в 1922 году, она принадлежала Тутанхамону.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320481/
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