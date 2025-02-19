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Общество

Кыргызстан готов выйти из черного списка ЕС по авиации в 2025 году

Кыргызстан готов выйти из черного списка Евросоюза по авиации. Об этом на пресс-конференции заявил глава Госагентства гражданской авиации Данияр Бостонов.

По его словам, наша страна находится на финальном этапе выхода из списка. Сотрудники госагентства успешно прошли два онлайн-аудита, и 9 марта впервые за 20 лет ожидается приезд аудиторов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Бишкек.

«За два года мы успешно прошли два аудита по безопасности полетов и авиационной безопасности. Если коротко, то безопасность полетов — это все, что связано с производством полетов. Авиационная безопасность — это все, что связано с защитой объектов авиационной отрасли, аэропортов и воздушных судов от актов незаконного вмешательства», — прокомментировал Данияр Бостонов.

Отмечается, что КР соответствует международным авиационным стандартам.

«У нас все готово, чтобы выйти в этом году. Остальная часть за Евросоюзом. Мы все документы, как надзираем за авиационной отраслью, перевели на английский язык и отправили в Европейский союз. Представьте комнату в 80 квадратных метров, полностью, до потолка, забитую документами. Это была колоссальная работа», — добавил Данияр Бостонов.

По его словам, в ноябре пройдет заседание Комитета по транспорту и туризму (TRAN) Европарламента, где соберутся все члены агентств гражданской авиации стран ЕС.

Директор Госагентства гражданской авиации КР представит аргументы, почему республика заслуживает исключения из черного списка. По итогам голосования определят, выйдет Кыргызстан из него или нет.

«Тут уже не стоит вопрос о том, что выйдем мы или не выйдем. Мы выйдем однозначно. Просто еще какие-то документы им нужно будет дослать», — заметил Данияр Бостонов.

По его словам, выход из черного списка откроет для Кыргызстана много новых перспектив.

Например, станут доступны прямые полеты в Евросоюз. КР сможет привлекать инвестиции и получать воздушные суда по приемлемым ценам в лизинг. Кроме этого, авиационные специалисты смогут работать в Европейском союзе.

«Мы также сможем привлекать из Евросоюза авиационных специалистов. Мы прошли международный аудит, и теперь лицензии наших пилотов действуют в Турции. Пилот из Кыргызстана недавно устроился в турецкую авиакомпанию вторым пилотом. Это тоже показатель», — добавил глава госагентства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320404/
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