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Общество

Отмена теста «Алтын тамга». Отличников станет больше?

После отмены теста «Алтын тамга» у учащихся будет меньше мотивации и, возможно, учителя снова станут завышать оценки. Тогда отличников может стать больше. Об этом 24.kg сообщил директор Центра анализа государственной политики Алмаз Тажыбай.

По его словам, тест помогал отсеивать часть учеников и показывал реальную картину по отличникам.

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«Подтвердить знания и получить красный аттестат было престижно, хотя особых преимуществ у выпускников не было. При этом для поступления в зарубежные вузы, в том числе Китая и Венгрии, хорошие оценки в аттестате важны — они дают преимущество. В западных странах не принято хвалиться оценками. Для нашей же страны, пока у нас менталитет хвастовства, наверное, нужны такие тесты, чтобы не было завышения оценок», — считает Алмаз Тажыбай.

Независимый эксперт Екатерина Касымова считает, что «Алтын тамга» можно отменить. По ее словам, с точки зрения рейтинга школ тест не является объективным показателем качества знаний или уровня квалификации учителей.

«Качество образования смотрят в срезе всех учеников, когда они проходят такие независимые тесты, как PISA или НООДУ, и в процентах выводится среднее арифметическое их знаний. НООДУ показывает большой процент детей, у кого результаты ниже даже уровня базовой грамотности. Можно сделать НООДУ обязательным как для государственных, так и частных школ на определенных этапах, допустим после начальных или средних классов», — сказала она.

Екатерина Касымова добавила, что в некоторых школах для поддержания рейтинга детей, претендующих на аттестат с отличием, усиленно готовят последние несколько лет по определенным предметам. Так же, как и олимпиадники, усиленно занимаются по некоторым предметам в ущерб другим, лишь бы заработать медаль.

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«Это искажающая неправильная практика, которая никак не отражает реальное качество знаний учащихся. Иногда родители сами отказывались от тестирования «Алтын тамга», потому что это дополнительный стресс для ребенка», — заметила эксперт, подчеркнув, что лучших ребят обязательно нужно поощрять. К примеру, раньше им выдавали золотую медаль, приглашали на бал выпускников-медалистов.

Екатерина Касымова подчеркнула, что за показатели образования должен отвечать директор школы как организатор учебно-воспитательного процесса.

Ранее стало известно, что Минобразования намерено отменить тест «Алтын тамга».

Он проводился с 2011 года для оценки уровня знаний претендентов на получение документов о среднем общем образовании с отличием. Принять участие в нем могли выпускники, у которых по всем предметам в 10-м и 11-м классах в четвертях, полугодии и за год были пятерки. Тест проводился по родному языку и литературе, математике, истории Кыргызстана и химии.

В 2024 году лишь 6,7 процента выпускников школ, претендующих на красный аттестат, смогли подтвердить свои отличные знания. В 2023-м этот показатель составил 8,6 процента, в 2022-м — всего 3,7 процента.

За 10 лет аттестат с отличием получили лишь 2,2 тысячи выпускников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320309/
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