Тест «Алтын тамга». Около 7 процентов выпускников подтвердили свои знания

Право на получение аттестата с отличием подтвердили лишь 6,7 процента выпускников школ. Об этом говорят данные Министерства образования и науки.

По информации ведомства, в тестировании приняли участие 2 тысячи 211 школьников из 2 тысяч 278 заявленных претендентов. Лишь 149 человек смогли подтвердить свои отличные знания.

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Больше всего отличников в Бишкеке (68 учеников). В Чуйской области 20 учеников подтвердили свои знания, в Ошской — 17, Джалал-Абадской и Баткенской — по 9, Таласской — 8, Иссык-Кульской, Нарынской областях и в городе Оше — по 6.

Тестирование проведено 14 мая в 36 точках по республике. Тест был по четырем обязательным предметам: математика, родной язык и литература, история Кыргызстана и химия.

Апелляция проводилась 17-19 мая, поступило 181 обращение.

Для сравнения: в 2023 году, по данным Минобразования, аттестаты с отличием получили 167 выпускников (или 8,6 процента) из почти 2 тысяч участников тестирования. В 2022-м всего 3,7 процента выпускников, претендующих на получение аттестата особого образца, смогли сдать тест «Алтын тамга».