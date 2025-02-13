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Общество

Услуги, производство и налоги. Экономические итоги января 2025 года

Экономика Кыргызстана вновь выросла в январе 2025 года. Объем валовой продукции составил 96 миллиардов 788 миллионов сомов, увеличившись на 10,6 процента по сравнению с январем 2024-го.

  • Редакция 24.kg делает обзор по официальным данным Национального статистического комитета. Насколько они соответствуют реальному положению дел в республике, мы не можем сказать. Альтернативного источника информации по ситуации в экономике КР нет.

Рост ВВП обусловлен увеличением объемов товарного производства, сферы услуг и налоговых поступлений.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с 2023 годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров она закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

Наибольшую долю в структуре ВВП (52,3 процента) заняли отрасли, оказывающие услуги. Доля промышленности составила 21 процент, обрабатывающая промышленность — 14,1 процента, обеспечение энергией и газом — 4,8 процента, сельского хозяйства — 4,2 процента, строительства — 1,88 процента.

Промышленность

Объем промышленной продукции в январе текущего года превысил 46 миллиардов сомов, показав рост на 10,7 процента, в отличие от аналогичного периода прошлого года. Этот рост обеспечен за счет увеличения производства:

  • очищенных нефтепродуктов (в 2,4 раза);

  • пищевых продуктов и табачных изделий (в 1,6 раза);

  • химической продукции (в 1,5 раза);

  • фармацевтической продукции (на 33,7 процента);

  • резиновых и пластмассовых изделий, а также строительных материалов (на 20 процентов);

  • текстильного производства и производства одежды (на 4,3 процента);

  • добычи полезных ископаемых (на 2,5 процента).

В то же время наблюдалось снижение объемов производства основных металлов (на 8,3 процента) и деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности (на 4,4 процента).

Рост объемов обеспечения электроэнергией, газом и паром достигнут за счет увеличения производства, передачи и распределения электроэнергии. Повышение объемов водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья произошло в основном благодаря росту сбора, обработки и распределения воды.

Валовая продукция сельского хозяйства в январе 2025-го составила более 12 миллиардов сомов, увеличившись на 1,8 процента по сравнению с январем 2024 года. Этот рост обусловлен повышением объемов производства продукции животноводства.

Объем валовой продукции строительства составил 4,1 миллиарда сомов, увеличившись на 19,6 процента. Рост обусловлен повышением объемов инвестиций в основной капитал.

Прогнозы

Кыргызстан ожидает значительный экономический подъем, опережающий среднемировые показатели. Такой оптимистичный прогноз представили аналитики Евразийского банка развития в своем последнем докладе.

Согласно исследованию, сильный внутренний спрос и уверенные темпы экспорта станут ключевыми драйверами роста экономики республики. Эксперты ЕАБР прогнозируют, что в этом году валовой внутренний продукт страны увеличится на 8,7 процента. Этот показатель значительно превышает прогнозы для многих других государств региона и мира.

Особо отмечается, что темпы развития промышленности в КР будут опережать общий рост ВВП. Кроме того, ожидается высокая инвестиционная активность, что станет дополнительным стимулом для экономического развития.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319671/
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