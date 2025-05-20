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Общество

Коклюш: половина заболевших в Кыргызстане — дети в возрасте до года

По данным на 1 мая 2025 года, в Кыргызстане зарегистрировано 172 случая коклюша. Об этом сообщает республиканский центр иммунопрофилактики.

По его данным, в том числе 130 случаев зарегистрировано в городе Бишкеке, 38 случаев — в Чуйской области, два случая — в Нарынской, по одному случаю — в городе Оше и Джалал-Абадской области.

По возрастному составу до года зарегистрировано 85 случаев (49,4 процента), среди детей в возрасте 1–4 года — 67 случаев (39 процентов), 5-9 лет — 15 случаев (8,7 процента), 10-14 лет — 4 (2,3 процента) и в возрасте 15-19 лет — 1 случай (0,6 процента).

Коклюш — это острое бактериальное заболевание дыхательных путей, вызываемое коклюшной палочкой.

«Несмотря на существование эффективной вакцинации, в последние годы отмечается рост числа случаев коклюша. Особенно опасен коклюш для младенцев и детей раннего возраста», — подчеркнули в РЦИ.

Основной симптом заболевания — приступообразный кашель, продолжающийся до нескольких недель и сопровождающийся рвотой и нарушением дыхания. У младенцев возможна остановка дыхания, что требует немедленной медицинской помощи.

Среди частых осложнений — пневмония, энцефалопатия и судороги.

У взрослых заболевание может протекать в стертой форме, но при этом представлять опасность для непривитых детей, способствуя распространению инфекции.

Когда нужно обращаться за помощью: при затяжном кашле, особенно с характерным «свистящим» вдохом; при приступах кашля, вызывающих рвоту, судороги или потерю сознания; при любых нарушениях дыхания у младенцев.

Единственным эффективным способом защиты от коклюша остается вакцинация. Национальный календарь профилактических прививок предусматривает вакцинацию детей в 2, 3,5 и 5 месяцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329730/
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