МИД Таджикистана: дороги и водные объекты остаются в повестке переговоров с КР

Несмотря на то что линия госграницы между Таджикистаном и Кыргызстаном полностью определена, две острые проблемы — дорога и водные объекты, ранее становившиеся причиной конфликтов, до сих пор не нашли своего решения. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на министра иностранных дел РТ Сироджиддина Мухриддина.

«Вопрос границы решен, остается только его документальное оформление. Рабочие группы встречаются практически каждую неделю — либо здесь, либо на территории КР. Насколько нам известно, осталось два-три важных вопроса, которые тоже необходимо урегулировать», — заявил он.

По словам главы МИД Таджикистана, среди этих вопросов — строительство прямой дороги между Ворухом и Исфарой, а также «ряд водных объектов», по которым ведутся переговоры, но соответствующий протокол пока не подписан.

«Помимо соглашения по границе, планируется подписание еще двух межправительственных договоров — по дороге и водным объектам», — сказал он.

Напомним, в декабре 2024 года на заседании Жогорку Кенеша председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев заявил, что скоро отчитается по описанию кыргызско-таджикской государственной границы.

По словам президента Садыра Жапарова, вопрос границы практически решен и сейчас идут двусторонние работы по документальному оформлению.