17:43
USD 87.45
EUR 90.27
RUB 0.90
Общество

МИД Таджикистана: дороги и водные объекты остаются в повестке переговоров с КР

Несмотря на то что линия госграницы между Таджикистаном и Кыргызстаном полностью определена, две острые проблемы — дорога и водные объекты, ранее становившиеся причиной конфликтов, до сих пор не нашли своего решения. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на министра иностранных дел РТ Сироджиддина Мухриддина.

«Вопрос границы решен, остается только его документальное оформление. Рабочие группы встречаются практически каждую неделю — либо здесь, либо на территории КР. Насколько нам известно, осталось два-три важных вопроса, которые тоже необходимо урегулировать», — заявил он.

По словам главы МИД Таджикистана, среди этих вопросов — строительство прямой дороги между Ворухом и Исфарой, а также «ряд водных объектов», по которым ведутся переговоры, но соответствующий протокол пока не подписан.

«Помимо соглашения по границе, планируется подписание еще двух межправительственных договоров — по дороге и водным объектам», — сказал он.

Напомним, в декабре 2024 года на заседании Жогорку Кенеша председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев заявил, что скоро отчитается по описанию кыргызско-таджикской государственной границы. 

По словам президента Садыра Жапарова, вопрос границы практически решен и сейчас идут двусторонние работы по документальному оформлению. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319593/
просмотров: 670
Версия для печати
Материалы по теме
В детских садах Таджикистана вводится обязательное изучение русского языка
Государственная ипотека. Кто и как ее может получить
Казахстан должен активнее развивать торговлю с Кыргызстаном — экспертное мнение
Конец приграничным конфликтам. Как живут жители баткенского села Кара-Бак
В 2024 году под колесами авто погибли 254 человека. ГУОБДД начало рейд «Пешеход»
В Таджикистане произошли крупные кадровые перестановки. Рахмон уволил сватов
Камчыбек Ташиев: Вопрос кыргызско-таджикской границы решится к концу января
Кыргызско-Венгерский фонд докапитализируют на $34 миллиона
Услуги, производство и налоги. Как они повлияли на экономику страны в 2024 году
Премьер-министры трех стран встретились по вопросам госграниц
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке потепления не&nbsp;ожидается. Прогноз погоды на&nbsp;10-12 февраля В Бишкеке потепления не ожидается. Прогноз погоды на 10-12 февраля
Платные услуги, повышение сооплаты&nbsp;&mdash; новый глава Минздрава о&nbsp;работе больниц Платные услуги, повышение сооплаты — новый глава Минздрава о работе больниц
Выросшие в&nbsp;пять раз тарифы на&nbsp;отопление. Жители Беловодского требуют их&nbsp;изменить Выросшие в пять раз тарифы на отопление. Жители Беловодского требуют их изменить
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
Бизнес
Как выбрать Wi-Fi-роутер в&nbsp;2025 году для скоростного домашнего интернета Как выбрать Wi-Fi-роутер в 2025 году для скоростного домашнего интернета
Оформление полиса ОСАГО в&nbsp;MegaPay: легко, надежно, быстро Оформление полиса ОСАГО в MegaPay: легко, надежно, быстро
Готовьтесь к&nbsp;праздникам с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: выгодные подарки с&nbsp;кешбэком Готовьтесь к праздникам с «Мой О!»: выгодные подарки с кешбэком
Изобильные урожаи с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Изобильные урожаи с «Оптима Банком»
11 февраля, вторник
17:23
Как выбрать Wi-Fi-роутер в 2025 году для скоростного домашнего интернета Как выбрать Wi-Fi-роутер в 2025 году для скоростного до...
16:54
МИД Таджикистана: дороги и водные объекты остаются в повестке переговоров с КР
16:51
Кыргызстан нацелен на гидроэнергетику, транзит и цифровизацию — кабмин
16:45
У мэрии Бишкека нет денег, чтобы расплатиться с долгами перед поставщиками угля
16:39
Признание дипломов о высшем образовании обсудили Кыргызстан и Узбекистан