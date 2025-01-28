10:37
USD 87.45
EUR 91.72
RUB 0.89
Власть

Садыр Жапаров рассказал о судьбе домов КР, оказавшихся в Таджикистане

Президент Садыр Жапаров рассказал агентству «Кабар» об условиях урегулирования кыргызско-таджикской границы и судьбе домов, расположенных в шахматном порядке.

По его словам, вопрос границы практически решен и сейчас идут двусторонние работы по документальному оформлению.

«После их завершения подписи поставят межправительственные комиссии, затем министры иностранных дел. После соглашение ратифицируют парламенты двух стран. Далее документ подпишем мы, президенты. Затем состоится обмен нотами. И только потом, еще 1-2 года, будут вести работы по демаркации. Только после этого процесс полностью завершится», — пояснил президент.

Глава государства подчеркнул, что самое главное достигнуты двусторонние соглашения.

«Отвечая на вопрос, в чью пользу решен вопрос, скажу так: при разрешении пограничных споров между двумя странами невозможно учитывать только односторонние интересы. Решение принимается только тогда, когда учитывают интересы обеих сторон. У нас около тысячи километров границ. На многих участках были спорные территории. В некоторых случаях их делили поровну», — пояснил Садыр Жапаров.

Президент напомнил, что есть приграничные села, где дома расположены в шахматном порядке.

«Мы урегулировали этот вопрос. В противном случае охрана границы создавала бы большие неудобства для обеих сторон. Если на нашей стороне оказались дома, принадлежащие гражданам Таджикистана, таджикская сторона переселит их. Если наши дома оказались на их стороне, мы переселим наших граждан. Построим им дома в другом месте, учтем размеры земельных участков. Таким образом, вопросы решались с учетом каждого метра земли», — рассказал он.

Садыр Жапаров заключил, что когда начнутся работы по демаркации, будет предоставлена полная информация.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318103/
просмотров: 369
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров Тажикстан тилкесинде калган кыргыз үйлөрдүн тагдырына токтолду
Президентство Садыра Жапарова. Чего добился Кыргызстан за четыре года
Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев встретились на горнолыжной базе «Амирсой»
Садыр Жапаров Эмгек кодексине кол койду
Садыр Жапаров Кыргызстандагы биологиялык коопсуздук боюнча мыйзамга кол койду
Омурбек Бабанов рассказал, зачем ездил с президентом на Алтай
Аны эч ким аңдыган жок. Президент Абдирасулованын чыгып кетиши тууралуу айтты
Камчы Көлбаевди жок кылуу. Садыр Жапаров УКМКнын аракеттерине комментарий берди
Садыр Жапаров менен Кытай элчиси өнөктөштүк, инвестицияны кеңейтүүнү талкуулашты
Садыр Жапаров и посол КНР обсудили расширение партнерства и инвестиции
Популярные новости
За&nbsp;что Садыр Жапаров объявил выговор послу Кыргызстана в&nbsp;КНР Актилек Мусаевой За что Садыр Жапаров объявил выговор послу Кыргызстана в КНР Актилек Мусаевой
Новый мэр раскритиковал качество построенного муниципального рынка в&nbsp;Оше Новый мэр раскритиковал качество построенного муниципального рынка в Оше
Четыре варианта окончания конфликта в&nbsp;Украине назвала газета The Times Четыре варианта окончания конфликта в Украине назвала газета The Times
Садыр Жапаров и&nbsp;Шавкат Мирзиеев встретились на&nbsp;горнолыжной базе &laquo;Амирсой&raquo; Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев встретились на горнолыжной базе «Амирсой»
Бизнес
MBANK&nbsp;&mdash; лидер года в&nbsp;платежных технологиях по&nbsp;версии ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; MBANK — лидер года в платежных технологиях по версии ЗАО «МПЦ»
MegaPay признан &laquo;Партнером года&raquo; Межбанковского процессингового центра MegaPay признан «Партнером года» Межбанковского процессингового центра
Doscredobank наградил победителей акции &laquo;Отправляй, получай и&nbsp;подарки забирай!&raquo; Doscredobank наградил победителей акции «Отправляй, получай и подарки забирай!»
Администрация ТРЦ &laquo;ЦУМ&raquo; разъясняет ситуацию с&nbsp;арендой торговых площадей Администрация ТРЦ «ЦУМ» разъясняет ситуацию с арендой торговых площадей
28 января, вторник
10:18
Объем валовых международных резервов Кыргызстана достиг почти $6 миллиардов Объем валовых международных резервов Кыргызстана достиг...
10:17
Садыр Жапаров рассказал о судьбе домов КР, оказавшихся в Таджикистане
10:00
Новый закон о религии: что можно и нельзя делать религиозным объединениям
09:56
В Джалал-Абаде государству вернули земли на 35 миллионов сомов
09:43
Репатриацию граждан Кыргызстана из Сирии обсудили глава Минтруда и посол США