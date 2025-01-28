Садыр Жапаров рассказал о судьбе домов КР, оказавшихся в Таджикистане

Президент Садыр Жапаров рассказал агентству «Кабар» об условиях урегулирования кыргызско-таджикской границы и судьбе домов, расположенных в шахматном порядке.

По его словам, вопрос границы практически решен и сейчас идут двусторонние работы по документальному оформлению.

«После их завершения подписи поставят межправительственные комиссии, затем министры иностранных дел. После соглашение ратифицируют парламенты двух стран. Далее документ подпишем мы, президенты. Затем состоится обмен нотами. И только потом, еще 1-2 года, будут вести работы по демаркации. Только после этого процесс полностью завершится», — пояснил президент.

Глава государства подчеркнул, что самое главное достигнуты двусторонние соглашения.

«Отвечая на вопрос, в чью пользу решен вопрос, скажу так: при разрешении пограничных споров между двумя странами невозможно учитывать только односторонние интересы. Решение принимается только тогда, когда учитывают интересы обеих сторон. У нас около тысячи километров границ. На многих участках были спорные территории. В некоторых случаях их делили поровну», — пояснил Садыр Жапаров.

Президент напомнил, что есть приграничные села, где дома расположены в шахматном порядке.

«Мы урегулировали этот вопрос. В противном случае охрана границы создавала бы большие неудобства для обеих сторон. Если на нашей стороне оказались дома, принадлежащие гражданам Таджикистана, таджикская сторона переселит их. Если наши дома оказались на их стороне, мы переселим наших граждан. Построим им дома в другом месте, учтем размеры земельных участков. Таким образом, вопросы решались с учетом каждого метра земли», — рассказал он.

Садыр Жапаров заключил, что когда начнутся работы по демаркации, будет предоставлена полная информация.