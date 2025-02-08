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Общество

В Минтруда заявили об улучшении условий жизни 100 тысяч кыргызстанцев в 2024-м

В рамках проекта «Социальный контракт» в Кыргызстане в 2024 году улучшили условия жизни 100 тысяч кыргызстанцев. Об этом заявил министр труда, социального обеспечения и миграции КР Равшанбек Сабиров на коллегии ведомства.

Чиновник представил подробный доклад о результатах работы министерства в 2024 году, включая реализацию социальных программ, направленных на улучшение условий жизни граждан и поддержку трудовой миграции. Одним из значимых проектов является «Социальный контракт», в рамках которого условия жизни более 100 тысяч человек были улучшены.

«В 2025 году планируется второй этап проекта, который предусматривает увеличение социальной помощи на 150 тысяч сомов. Министерство ставит перед собой важные цели по поддержке граждан и улучшению условий труда. Мы активно развиваем проекты, направленные на поддержку семей, людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на содействие трудовым мигрантам», — отметил министр в своем докладе.

Кроме того, Равшанбек Сабиров сделал акцент на внедрении новых профессий и технологий в ответ на изменения на рынке труда. По его словам, к 2030 году почти 30 процентов работ, выполняемых людьми, будут автоматизированы с помощью искусственного интеллекта. А некоторые профессии постепенно могут исчезнуть. Поэтому задача министерства состоит в том, что бы создать условия для достойного труда, не отставая от требований времени.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319344/
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