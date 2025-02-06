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Общество

Задержание чиновника, уличенного в коррупции, прокомментировали в Минкультуры

Задержание чиновника, подозреваемого в коррупции, прокомментировали в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.

В ведомстве уточняют, что в отношении задержанного ведутся следственные мероприятия, по итогам следствия будет дана юридическая оценка.

Согласно принципу презумпции невиновности, закрепленной Конституцией, любое лицо считается невиновным, пока его виновность не будет установлена вступившим в законную силу судебным решением, напомнили в Минкультуры.

«Мы рассчитываем на беспристрастное разбирательство со стороны правоохранительных органов и суда и готовы оказывать необходимое содействие в рамках законодательства», — говорится в сообщении.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД. По подозрению в коррупции задержан руководитель одного из подведомственных учреждений при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель одного из подведомственных учреждений Минкультуры был задержан по подозрению в коррупции. По данным МВД, на основании поддельных документов были произведены строительные работы на сумму 1 миллион 800 тысяч сомов.

В рамках уголовного дела, возбужденного по статье 336 (коррупция) УК КР, задержанный Б.И.Б., 1992 года рождения, водворен в ИВС. Проводится дальнейшее расследование дела.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319072/
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