Стали известны победители премии в области музыки «Грэмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения «Грэмми-2025». Список лауреатов опубликовали на сайте премии.
Номинацию «Альбом года» впервые за свою карьеру выиграла Бейонсе — самая титулованная артистка премии в истории. А больше всего наград забрал в этом году Кендрик Ламар, который стал лучшим в номинациях «Запись года», «Песня года», «Рэп-исполнение года», «Лучшая рэп-песня» и «Лучшее музыкальное видео» за трек Not Like Us.
Лучшим танцевальным альбомом стал Brat от Charli XCX. «Лучшее рок-исполнение» у The Beatles за композицию Now and Then, в которой использовался вокал Джона Леннона. Сабрина Карпентер забрала две статуэтки: «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Лучший вокальный поп-альбом». А лучшей новой артисткой признали Чапел Рон.
- Альбом года: Cowboy Carter — Бейонсе.
- Запись года: Not Like Us — Кендрик Ламар.
- Песня года: Not Like Us — Кендрик Ламар.
- Лучший новый артист: Чапел Рон.
- Лучшее сольное поп-исполнение: Espresso — Сабрина Карпентер.
- Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой: Die With A Smile — Леди Гага и Бруно Марс.
- Лучший вокальный поп-альбом: Short n’ Sweet — Сабрина Карпентер.
- Лучший танцевальный/электронный альбом: Brat — Charli XCX.
- Лучший кантри-альбом: Cowboy Carter — Бейонсе.
- Лучший рэп-альбом: Doechii — Alligator Bites Never Heal.
- Лучший рок-альбом: Hackney Diamonds — Rolling Stones.
- Лучший альтернативный альбом: All Born Screaming — St. Vincent.
- Лучший латиноамериканский поп-альбом: Las Mujeres Ya No Lloran — Шакира.
- Лучшее музыкальное видео: Not Like Us — Кендрик Ламар.
- Лучшая танцевальная поп-запись: Von Dutch — Charli XCX.
- Лучшее рэп-исполнение: Not Like Us — Кендрик Ламар.
- Лучшее рок-исполнение: Now and Then — The Beatles.
- Лучший кантри-дуэт: II Most Wanted — Бейонсе и Майли Сайрус.
- Лучшее R&B исполнение: Made For Me (Live On BET) — Муни Лонг.
- Лучший автор песен года: Эми Аллен.
- Лучший ремикс: Espresso — Марк Ронсон.