Стали известны победители премии в области музыки «Грэмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения «Грэмми-2025». Список лауреатов опубликовали на сайте премии.

Номинацию «Альбом года» впервые за свою карьеру выиграла Бейонсе — самая титулованная артистка премии в истории. А больше всего наград забрал в этом году Кендрик Ламар, который стал лучшим в номинациях «Запись года», «Песня года», «Рэп-исполнение года», «Лучшая рэп-песня» и «Лучшее музыкальное видео» за трек Not Like Us.













Лучшим танцевальным альбомом стал Brat от Charli XCX. «Лучшее рок-исполнение» у The Beatles за композицию Now and Then, в которой использовался вокал Джона Леннона. Сабрина Карпентер забрала две статуэтки: «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Лучший вокальный поп-альбом». А лучшей новой артисткой признали Чапел Рон.