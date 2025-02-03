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Общество

Стали известны победители премии в области музыки «Грэмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения «Грэмми-2025». Список лауреатов опубликовали на сайте премии.

Номинацию «Альбом года» впервые за свою карьеру выиграла Бейонсе — самая титулованная артистка премии в истории. А больше всего наград забрал в этом году Кендрик Ламар, который стал лучшим в номинациях «Запись года», «Песня года», «Рэп-исполнение года», «Лучшая рэп-песня» и «Лучшее музыкальное видео» за трек Not Like Us.

Лучшим танцевальным альбомом стал Brat от Charli XCX. «Лучшее рок-исполнение» у The Beatles за композицию Now and Then, в которой использовался вокал Джона Леннона. Сабрина Карпентер забрала две статуэтки: «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Лучший вокальный поп-альбом». А лучшей новой артисткой признали Чапел Рон.

  • Альбом года: Cowboy Carter — Бейонсе.
  • Запись года: Not Like Us — Кендрик Ламар.
  • Песня года: Not Like Us — Кендрик Ламар.
  • Лучший новый артист: Чапел Рон.
  • Лучшее сольное поп-исполнение: Espresso — Сабрина Карпентер.
  • Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой: Die With A Smile — Леди Гага и Бруно Марс.
  • Лучший вокальный поп-альбом: Short n’ Sweet — Сабрина Карпентер.
  • Лучший танцевальный/электронный альбом: Brat — Charli XCX.
  • Лучший кантри-альбом: Cowboy Carter — Бейонсе.
  • Лучший рэп-альбом: Doechii — Alligator Bites Never Heal.
  • Лучший рок-альбом: Hackney Diamonds — Rolling Stones.
  • Лучший альтернативный альбом: All Born Screaming — St. Vincent.
  • Лучший латиноамериканский поп-альбом: Las Mujeres Ya No Lloran — Шакира.
  • Лучшее музыкальное видео: Not Like Us — Кендрик Ламар.
  • Лучшая танцевальная поп-запись: Von Dutch — Charli XCX.
  • Лучшее рэп-исполнение: Not Like Us — Кендрик Ламар.
  • Лучшее рок-исполнение: Now and Then — The Beatles.
  • Лучший кантри-дуэт: II Most Wanted — Бейонсе и Майли Сайрус.
  • Лучшее R&B исполнение: Made For Me (Live On BET) — Муни Лонг.
  • Лучший автор песен года: Эми Аллен.
  • Лучший ремикс: Espresso — Марк Ронсон.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318764/
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