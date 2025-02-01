Наследие кисти. Художница Жылдыз Бекова о семье, творчестве и планах на будущее

С детства Жылдыз Бекова чувствовала себя частью творческого мира. Сегодня ее работы — это продолжение семейной династии художников, где реальность размывается, а фантазия обретает осязаемые формы.

Художница, смело экспериментирующая с образами и цветом, рассказала 24.kg о семье, стиле, искусственном интеллекте и планах на будущее.

— Расскажите, каково это жить в семье художников? Чувствовали ли вы давление, чтобы соответствовать их успеху?

— У меня оба родителя художники: отец Кадыр Беков — живописец и мама Анар Тугулбаева — иллюстратор. Конечно, большую часть времени мы с братом провели в мастерской отца. Мама занималась домом и нашим воспитанием. Оба родителя повлияли на меня, они направляли, а мама — мой самый главный критик.

Давления никогда не чувствовала, потому что быть художником — это мой выбор, это моя жизнь.

— Ваше искусство уникально и вдохновляюще. Как бы вы описали свой художественный стиль?

— Благодарю. Пока я в поисках названия для своего стиля. Всерьез не задумывалась об этом.



— Есть ли какие-то темы, которые вас особенно интересуют и которые часто отражаете в своих работах? Откуда черпаете вдохновение?

— В живописи черпаю вдохновение из кочевых культур, фольклорных произведений и традиций разных народов, опираясь на наследие наших предков, но интерпретируя на современный лад, чтобы он был понятен сегодняшнему человеку. Очень люблю традиционные костюмы и украшения, архитектуру, природу. Вдохновение — оно повсюду!

— Многие знают ваши иллюстрации, написанные после марша 8 марта, событий в Баткене и Казахстане. Как относитесь к политическому, активистскому искусству в Кыргызстане и есть ли оно, вообще?

— Я не считаю себя социальным художником или активистом и не делаю на это акцент. Это сложное направление в иллюстрации, где надо разбираться и следить за происходящими событиями и политикой. Те иллюстрации — они как отражение настоящего времени, мой голос на возникшую проблему и мои чувства в момент произошедшего.

— Расскажите про работу иллюстратором. Было ли сложно или, наоборот, легко? Был ли страх, что людям не понравится?

— «Балерина» — это первая художественная книга, которую я иллюстрировала полностью. Очень горжусь проделанной работой. Все рисунки сделаны от руки, что усложняло работу. Сейчас в основном все книжные художники рисуют «в цифре». Была рада, что доверили мне книгу о важном человеке в нашей истории.

В работе не думаю о том, что скажут люди. Всем не угодишь. Художник — это автор, он должен передавать свои личные мысли, чувства и ощущения.

— Как вы совмещаете творчество с другими сферами жизни, семьей? Есть ли какое-то хобби, помимо рисования?

— Когда дети были маленькими, было сложно. Очень благодарна своему мужу и родителям за их поддержку. Сам быт — это сложная каждодневная рутина, рисование всегда отвлекало и расслабляло.

В настоящее время, наконец, пришла к моей давней мечте — искусству фотографии и видео. Живописью занимаюсь каждый день, а в свободное время буду изучать эту сферу и хочу показать свое видение через призму объектива.

— Как вы относитесь к появлению работ, созданных искусственным интеллектом, и к мнению, что он заменит художников и фотографов?

— Пока нейтрально, не видела работы, которые бы меня удивили. Искусственным интеллектом управляют люди, поэтому это инструмент для реализации идей. Все зависит от того, кто использует ИИ. Работы, созданные непрофессионалом, видно сразу. Они получаются некачественными. Но также считаю, что ИИ плюс профессионал — это сильный тандем.

— Какие цели вы ставите перед собой как художник? Планируются ли выставки или новые проекты в ближайшее время?

— Цели, конечно, есть — продолжать развиваться в живописи. Я считаюсь новичком в этой области — всего четыре года на международном уровне. В планах участие в конкурсах и выставках.