18:42
USD 87.45
EUR 90.89
RUB 0.89
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 23 января. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 62-м месте.

Статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 64 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Добавим, министр природы Медер Машиев заявил, что в Бишкеке смога стало меньше. По его словам, основные причины смога — это отсутствие катализаторов у 85 процентов автомобилей в стране, увеличение количества жилмассивов вокруг столицы, хаотичное, неплановое строительство и вырубка деревьев. 

Также в Минприроды заявляли, что многие устройства, установленные для измерения уровня загрязнения воздуха, не соответствуют необходимым техническим требованиям и стандартам. Для сравнения ниже представлены данные Гидрометеорологической службы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317759/
просмотров: 112
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 22 января. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 21 января. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 20 января. Что показывают датчики
Глава Минприроды ответил, где $50 миллионов от Всемирного банка
Депутат Балбак Тулобаев заявил, что знает, как решить проблему смога в Бишкеке
Загрязнение воздуха промышленными предприятиями составляет лишь 1,5 процента
Выделить землю для установки станции мониторинга качества воздуха просят мэрию
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 17 января. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Чиновники показали технологии борьбы со смогом
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 16 января. Что показывают датчики
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
В&nbsp;Бишкеке ожидаются снег и&nbsp;похолодание. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 января В Бишкеке ожидаются снег и похолодание. Прогноз погоды на 20-22 января
Штормовое предупреждение. 23-25 января ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение. 23-25 января ожидается резкое похолодание
Бизнес
Подключайте 4&nbsp;онлайн-кинотеатра и&nbsp;200&nbsp;ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от&nbsp;MEGA Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA
&laquo;Элдик Банк&raquo;: доступное жилье через накопительную ипотеку «Элдик Банк»: доступное жилье через накопительную ипотеку
MBANK продлевает акцию &laquo;Легкий старт с&nbsp;MKassa&raquo; для новых клиентов MBANK продлевает акцию «Легкий старт с MKassa» для новых клиентов
Новый сервис &laquo;Онлайн очередь в&nbsp;ЦОН&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
23 января, четверг
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 23 января. Что показывают датчики Загрязнение воздуха в Бишкеке на 23 января. Что показыв...
18:10
Омурбек Бабанов рассказал, зачем ездил с президентом на Алтай
18:00
Не прошла испытательный срок. Светлану Аширову сняли с должности директора цирка
17:45
Малый хадж — 2025. Паломники должны получить вакцину от менингита
17:27
В Кремле отреагировали на обращение Трампа к народу России: комментарий Пескова