До 12 сомов в день. Нормы на лекарства женщинам и детям за счет бюджета Бишкека

На сайте городского кенеша опубликован проект постановления «Об утверждении бюджета Бишкека на 2025-й и плановый период на 2026-2027 годы».
Документом устанавливаются нормативы на медикаменты в день за счет местного бюджета:
- в центре для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Акниет», центре реинтеграции для несовершеннолетних «Айданек» — до 12,8 сома;
- в реабилитационном центре для лиц с инвалидностью «Аяр» — до 5 сомов;
- в муниципальном учреждении «Центр помощи женщинам с детьми, пострадавшим от семейного насилия, «Аялзат», геронтологическом центре «Ардагер» — 12,5 сома;
- для лиц без определенного места жительства — до 12,5 сома.