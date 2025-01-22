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Общество

До 12 сомов в день. Нормы на лекарства женщинам и детям за счет бюджета Бишкека

На сайте городского кенеша опубликован проект постановления «Об утверждении бюджета Бишкека на 2025-й и плановый период на 2026-2027 годы».

Документом устанавливаются нормативы на медикаменты в день за счет местного бюджета:

  • в центре для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Акниет», центре реинтеграции для несовершеннолетних «Айданек» — до 12,8 сома;
  • в реабилитационном центре для лиц с инвалидностью «Аяр» — до 5 сомов;
  • в муниципальном учреждении «Центр помощи женщинам с детьми, пострадавшим от семейного насилия, «Аялзат», геронтологическом центре «Ардагер» — 12,5 сома;
  • для лиц без определенного места жительства — до 12,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317563/
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