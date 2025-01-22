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Общество

В 2025 году учителя будут получать доплату из бюджета Бишкека, а врачи нет

Доплаты учителям бишкекских школ за счет местного бюджета в 2025-м сохранят. Об этом 24.kg сообщили в мэрии.

Относительно доплат медработникам в муниципалитете уточнили, что система здравоохранения в январе прошлого года передана в Минздрав, поэтому все выплаты ведомство производит по своим алгоритмам из республиканского бюджета.

Глава МЗ КР Алымкадыр Бейшеналиев заметил, что в 2024-м медикам дважды повышали заработную плату — 1 июля и 1 сентября. «Они уже получают хорошую зарплату», — сказал он 24.kg, подтвердив, что доплат в текущем году не будет.

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Напомним, раньше ежемесячная надбавка врачам, среднему медицинскому и прочему персоналу составляла 1 тысячу сомов, младшему персоналу — 1,5 тысячи, фельдшерам и санитарам выездных бригад — 2,5 тысячи, педиатрам, неонатологам, анестезиологам, реаниматологам, комбустиологам и врачам ЦЭМ — 4 тысячи, семейным врачам — 2 тысячи.

На сайте БГК опубликован проект постановления «Об утверждении бюджета Бишкека на 2025-й и плановый период на 2026-2027 годы».

Документом, как и в прошлые годы, предусмотрены ежемесячные надбавки к зарплате работников учреждений, финансируемых из бюджета столицы, в том числе домов престарелых, реабилитационных центров, молодых специалистов детских музыкальных школ, социальных работников, сотрудников организаций образования, социальной защиты, культуры, спорта, туризма и других.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317560/
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