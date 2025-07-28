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Общество

От 5 до 30 тысяч сомов доплачивают врачам в Джалал-Абаде

Координатор по здравоохранению Джалал-Абадской области Омурбек Мамажунус уулу рассказал 24.kg о мерах поддержки, оказываемой для привлечения врачей в регион.

По его словам, всего в области не хватает 302 врача, в том числе хирургов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов, семейных врачей, педиатров, травматологов, терапевтов, невропатологов и других.

В целях стимулирования медработников на местах предусмотрены доплаты к зарплате.

К примеру, в Центре общеврачебной практики (ЦОВП) Чаткальского района работают трое приглашенных специалистов, которые получают ежемесячную надбавку от местных властей в размере 30 тысяч сомов, а также им предоставляется жилье.

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«В Майлу-Суу врачам мэрия доплачивает по 5 тысяч сомов, в Таш-Кумыре также по 5 тысяч. В Аксыйском ЦОВП четырем врачам доплачивают по 20 тысяч сомов из фонда торага Жогорку Кенеша (спикер родом из села Кара-Жыгач Аксыйского района Джалал-Абадской области — Прим. 24.kg). В новом Центре охраны материнства и детства имени Алиймы Ташиевой, построенном в Сузакском районе, выплачивается двойной оклад — доплата за счет фонда Камчыбека Ташиева», — сказал Омурбек Мамажунус уулу.

Он отметил, что на местах решается также жилищный вопрос.

«К примеру, для сотрудников Центра охраны материнства и детства предусмотрено 25 служебных квартир, в Майлуу-Суу здание мэрии предоставляется под служебный дом, в Шамалды-Сае и Таш-Кумыре тоже выделяют жилье», — добавил координатор.

Он подчеркнул, что главным стимулом для привлечения кадров в отдаленные регионы является зарплата. Ее размер, по словам Омурбека Мамажунус уулу, должен составлять минимум 100 тысяч сомов. Второй важный вопрос — жилье.

Ранее сообщалось, что в Таласской области готовы доплачивать врачам по 40 тысяч сомов. Там не хватает около 170 врачей.

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Глава Минздрава Эркин Чечейбаев сетовал, что вклад местных властей в систему здравоохранения в последнее время значительно снизился.

При этом Минздрав сообщает о вакансиях в системе здравоохранения Кыргызстана и приглашает на работу не только врачей и медсестер, но и других специалистов. Некоторые места вакантны с 2010-2015 года, но в основном не востребованы с 2023-2024-х и с начала 2025-го.

Минздрав предлагает следующие меры поддержки и стимулы:

— компенсационные выплаты в размере 20 тысяч сомов востребованным врачам (педиатры, неонатологи, врачи общей хирургии, анестезиологи-реаниматологи), направленным для работы в организации здравоохранения отдаленных районов, малых городов и сельской местности;
— компенсационные выплаты в размере 20 тысяч сомов врачам скорой медицинской помощи городов Бишкек и Ош;
— выплаты стипендий врачам-интернам/ординаторам, проходящим обучение в регионах в размере 20 тысяч сомов;
— ежеквартальные выплаты по программе дополнительного стимулирования врачей, работающих в организациях здравоохранения отдаленных районов, малых городов и сельской местности в размере 66 тысяч сомов (депозит врача);
— программы переподготовки и повышения квалификации в соответствии с международными требованиями;
— карьерный рост и гарантии соцпакета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337731/
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