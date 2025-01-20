Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане продолжает расти

В Кыргызстане за неделю с 13 по 19 января зарегистрировано 11 тысяч 761 случай ОРВИ и 41 случай гриппа. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным ведомства, заболеваемость выросла по сравнению с предыдущей неделей в 1,6 раза и выше эпидпорога на 15,9 процента. Из числа заболевших почти 5 процентов (или 563 больных) госпитализированы.

Заболеваемость выше республиканского показателя зарегистрирована в городах Бишкеке и Оше, а также в Иссык-Кульской и Чуйской областях.

Уточняется, что с середины декабря 2024 года наблюдается сезонный рост, обусловленный гриппом А(H1N1) и единичными случаями гриппа B.

Чтобы не допустить вспышку, по школам проводится мониторинг посещаемости детей.