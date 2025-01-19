Государству возвращен участок с оценочной стоимостью 550 миллионов сомов

На баланс государства возвращен земельный участок общей площадью 11 гектаров с оценочной стоимостью 550 миллионов сомов, расположенный на участке «Кок-Добо» Кара-Бакского айыльного аймака в Баткенском районе. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Фото пресс-центра ГКНБ

Уточняется, что в 1998 году эту территорию под озеленение передали постановлением Баткенской районной администрацией фермерскому хозяйству «Калык» во временное пользование. Позже ему незаконно выдали государственный акт о праве частной собственности на земельный участок.

Земля добровольно возвращена на баланс Кара-Бакского айыльного аймака.