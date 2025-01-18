Пытки Викрама Рузахунова. В Казахстане суд вынес приговор шестерым полицейским

17 января Карасайский районный суд Алматинской области огласил приговор по делу о пытках в спецприемнике в селе Кошмамбет во время кровопролитных событий начала января 2022 года, пишет «Азаттык».

Потерпевшими являются задержанные в дни Кантара граждане Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, в том числе джазовый музыкант из КР Викрам Рузахунов.

Суд признал виновными Бауыржана Сопакова, Армана Шойбекова, Берика Абилбекова (экс-замначальника Департамента полиции Алматы), Олжаса Айдарханова, Серика Турпанова и Нурсултана Хамитова в применении пыток к задержанным и назначил им по три года лишения свободы.

Также суд постановил лишить их званий. Подсудимых взяли под стражу в зале суда. У них есть 15 дней на обжалование приговора.

Процесс по этому делу стартовал 16 сентября 2024-го. Полицейских обвиняли по статьям «Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки» и «Превышение власти или должностных полномочий».

Напомним, 9 января 2022 года в соцсетях и казахстанские ТВ-каналы распространили видеосюжет, в котором мужчина говорит, что приехал в Казахстан для участия в митинге в Алматы. В сюжете говорилось, что некие люди позвонили кыргызстанцу 1 января и предложили участвовать в митинге за $200. В мужчине узнали руководителя джазового оркестра из Бишкека Викрама Рузахунова.

Активисты и журналисты Кыргызстана обратились к властям двух стран с просьбой освободить задержанного музыканта и вернуть на родину. 10 января он пересек кыргызско-казахскую границу. Однако после возвращения Викрам Рузахунов заявил, что к нему пытки не применяли. А синяки и ссадины на его лице — результат «жесткого задержания».

Позже музыкант признался, что его пытали. По факту задержания и жестокого обращения с кыргызстанцами Чолпонбеком Сыдыковым и Викрамом Рузахуновым возбудили уголовные дела.

В конце прошлого года джазмен подал иск на казахстанских полицейских с требованием о компенсации за пытки на сумму 61 миллион тенге. Он хочет, чтобы материальный и моральный ущерб ему возместили шесть бывших полицейских, которых 17 января 2025-го осудили по делу о пытках во время Кантара.