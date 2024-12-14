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Викрам Рузахунов требует от казахской полиции 61 миллион тенге компенсации

Кыргызстанский джазмен Викрам Рузахунов потребовал от казахской полиции 61 миллион тенге компенсации за пытки. Об этом сообщает издание Ulysmedia.kz.

Подвергшийся пыткам в спецприемнике во время январских событий 2022 года в Казахстане музыкант из КР подал иск на казахстанских полицейских.

Отмечается, что в Карасайском райсуде Алматинской области рассматривалось дело о пытках во время январских событий 2022 года против полицейских. Викрам Рузахунов подал гражданский иск на 61 миллион тенге в качестве материальной и моральной компенсации.

Он хочет, чтобы материальный и моральный ущерб ему возместили шесть экс-полицейских, которых сейчас судят по делу о пытках во время Кантара.

Напомним, 9 января 2022-го в соцсетях и казахстанские ТВ-каналы распространили видеосюжет, в котором мужчина говорит, что приехал в Казахстан для участия в митинге в Алматы. В сюжете говорилось, что некие люди позвонили кыргызстанцу 1 января и предложили участвовать в митинге за $200. В мужчине узнали руководителя джазового оркестра из Бишкека Викрама Рузахунова.

Активисты и журналисты Кыргызстана обратились к властям двух стран с просьбой освободить задержанного музыканта и вернуть на родину. 10 января в 18.40 он пересек кыргызско-казахскую границу. Однако после возвращения Викрам Рузахунов заявил, что к нему пытки не применялись. А синяки и ссадины на его лице — результат «жесткого задержания».

Позже музыкант признался, что его пытали. По факту задержания и жестокого обращения с кыргызстанцами Чолпонбеком Сыдыковым и Викрамом Рузахуновым возбуждены уголовные дела.

Вместе с Викрамом Рузахуновым по делу проходят еще 22 потерпевших, переживших пытки после задержания во время январских событий 2022 года в Алматы.

Ранее в рамках уголовного дела о пытках кыргызстанского музыканта Викрама Рузахунова задержали четверых полицейских.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314204/
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