Афиша Бишкека на выходные: балет, стендап и выставки

Театры

18 января. Вечер одноактных балетов

Зрители увидят балеты на музыку Людовика Минкуса «Пахита», а также «Шопениана» по произведениям Фредерика Шопена.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

18-19 января. Спектакль « Легкое знакомство »

Тонкий юмор спектакля, лиризм, захватывающий сюжет, диалог героев держат зрителя в напряжении до самой последней минуты.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

18-19 января. Спектакль «Манкурт»

Спектакль основан на знаменитом романе Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». В центре история матери и ее безусловной любви, заботы и доброты. Несмотря на то что спектакль идет на кыргызском языке, его основная тема выходит за пределы языковой принадлежности: он исследует язык коммуникации в более широком смысле, обращая внимание на важность связи между людьми.

«Театр 705», 19.00.

19 января. Музыкальная комедия: «Аста секин: колукту!» («Осторожно: невеста!»)

Современная история о любви и поиске своей второй половины, конфликте отцов и детей. Несмотря на недовольство родителей, молодые люди сами устраивают свою судьбу. Итог — счастливый финал.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

18-19 января. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

17-19 января. «Кол эмгек казынасы» («Рукодельные сокровища»)

Будут представлены лучшие работы участников международного детского конкурса прикладного творчества. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

14-31 января. Фотовыставка «Чтобы осталось — поделись»

Представлены 33 черно-белые фотоработы студентки КГУКИ имени Бюбюсары Бейшеналиевой Арууке Табылды кызы, объединяющие физическую и духовную сферы.

Музей-мастерская Суйменкула Чокморова, 10.00-17.00.

Концерты, фестивали, выступления

18 января. Концерт Сауле Юсуповой

Сауле Юсупова — звезда проекта «Женский стендап». На концерте она представит зрителям свой новый сольный концерт: актуальные и злободневные шутки о женщинах, мужчинах, карьере и простой семейной жизни, очень близкой нашему зрителю.

Novotel, 20.00.

18 января. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.