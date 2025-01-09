«Серьезно болен». Биограф Илона Маска заявил, что миллиардер сходит с ума

Биограф Илона Маска Сет Абрамсон считает, что американский предприниматель постепенно теряет рассудок и становится опасным для США, сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на Daily Beast.

«Я всерьез считаю, что Илон Маск сходит с ума. Есть основания опасаться, что он серьезно болен», — приводит слова биографа издание.

Сет Абрамсон объяснил, что его выводы основываются, в частности, на том, что сам Илон Маск не отрицает влияние на него психических расстройств, употребления наркотических веществ и сильного стресса.

Учитывая, что Маск признался во всех психических заболеваниях, употреблении тяжелых наркотиков и сильном стрессе, разумно опасаться, что он серьезно нездоров. Сет Абрамсон

Он считает, что член администрации Дональда Трампа ставит под угрозу не только экономику, но и политику США, и призывает «защитить Америку от Маска»: разорвать все контракты и возбудить расследование об угрозе нацбезопасности.