Узбекская авиакомпания объявила о сокращении количества рейсов в Россию

Узбекская авиакомпания Qanot Sharq сообщила о сокращении количества рейсов в Москву и Санкт-Петербург с 20 января по 6 марта. Решение перевозчик объяснил необходимостью планового техобслуживания Airbus A320. Об этом пишет «Азаттык».

Будет временно приостановлена часть рейсов в Москву (Домодедово) из Ташкента, Самарканда, Бухары, Намангана и Ферганы, а также в Санкт-Петербург (Пулково) из Самарканда и Намангана. Кроме того, с 22 января по 5 марта отменяются некоторые рейсы между Ташкентом и Самаркандом.

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Ранее несколько зарубежных авиакомпаний приостановили рейсы в Россию на фоне расследования катастрофы пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL). Жертвами крушения вблизи казахстанского города Актау 25 декабря стали 38 человек, 29 выжили.

Приостановила рейсы сама AZAL (из Баку в 10 российских городов), также сократили количество полетов казахстанская Qazaq Air, израильская El Al (из Тель-Авива в Москву), арабская Flydubai (из Дубая в Сочи и Минводы) и «Туркменские авиалинии».