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Общество

Авиаперевозчики вводят ограничения на рейсы в Россию, включая и «Туркменистан»

Авиакомпания «Туркменистан» временно отменила рейсы между Ашхабадом и Москвой. Об этом пишет DW.

Как отмечает издание, причины отмены рейсов в пресс-релизе не названы. Указывается, что пассажиры, которые приобрели билеты в период с 30 декабря 2024 года по 31 января 2025 года, смогут получить полную компенсацию.

Последний раз авиакомпания «Туркменистан» приостанавливала полеты в Москву в августе 2023 года. Тогда это решение было принято на фоне сообщений Минобороны РФ о пресечении атаки украинского беспилотника в Подмосковье.

Накануне авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в десять городов России: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ, Грозный и Махачкалу. Такое решение в AZAL объяснили соображениями безопасности на фоне недавней катастрофы с ее самолетом Embraer 190, который выполнял рейс из Баку в Грозный и разбился вблизи казахстанского Актау. При этом AZAL продолжит выполнять полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск.

Полеты в российские аэропорты полностью или частично приостановили и некоторые другие авиакомпании. Так, казахстанская QAZAQ AIR из «соображений безопасности» отменила рейсы из Астаны в Екатеринбург как минимум до 27 января 2025 года. А израильский национальный авиаперевозчик El Al объявил о приостановке полетов из Тель-Авива в Москву как минимум на неделю.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315698/
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