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Общество

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области построят детсад за 81 миллион сомов

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области построят детсад за 81 миллион сомов. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Уточняется, что областное управление капитального строительства при департаменте жилищно-гражданского строительства при Госстрое объявило тендер на возведение детского сада на 100 мест в селе Советском Ак-Суйского района.

На строительство нового дошкольного образовательного учреждения планируется потратить 81 миллион 409 тысяч 282 сома.

Срок подачи конкурсных заявок — до 22 января.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316133/
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