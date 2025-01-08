В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области построят детсад за 81 миллион сомов. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Уточняется, что областное управление капитального строительства при департаменте жилищно-гражданского строительства при Госстрое объявило тендер на возведение детского сада на 100 мест в селе Советском Ак-Суйского района.

На строительство нового дошкольного образовательного учреждения планируется потратить 81 миллион 409 тысяч 282 сома.

Срок подачи конкурсных заявок — до 22 января.