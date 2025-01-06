В Лос-Анджелесе вручили «Золотой глобус». Победители

В ночь на 6 января в Лос-Анджелесе состоялась 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Об этом сообщается на сайте премии.
Лучшим драматическим фильмом стал «Бруталист». Персональные статуэтки также забрали режиссер Брэйди Корбет и актер Эдриан Броуди.
Лучшим драматическим сериалом стал «Сегун», который победил во всех четырех номинациях, где был представлен.
Впервые в карьере «Золотой глобус» получила Деми Мур. Она победила в номинации «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле» (фильм «Субстанция»).
Полный список победителей:
- Лучший драматический фильм — «Бруталист»;
- Лучшая актриса в драме — Фернанда Торрес, «Я все еще здесь»;
- Лучший актер в драме — Эдриан Броуди, «Бруталист»;
- Лучший мюзикл или комедия — «Эмилия Перес»;
- Лучшая актриса в мюзикле/комедии — Деми Мур, «Субстанция»;
- Лучший актер в мюзикле/комедии — Себастиан Стэн, «Другой человек»;
- Лучший анимационный фильм — «Течение»;
- Лучший фильм на иностранном языке — «Эмилия Перес» (Франция);
- Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана, «Эмилия Перес»;
- Лучший актер второго плана — Киран Калкин, «Настоящая боль»;
- Лучший режиссер — Брэйди Корбет, «Бруталист»;
- Лучший сценарий — «Конклав», Питер Строгэн;
- Лучший оригинальный саундтрек — Трент Резнор и Аттикус Росс, «Претенденты»;
- Лучшая оригинальная песня — El Mal, «Эмилия Перес»;
- Лучшее кинематографическое и кассовое достижение — «Злая: Сказка о ведьме Запада».
Сериалы:
- Лучший драматический телесериал — «Сегун»;
- Лучшая актриса в драматическом сериале — Анна Саваи, «Сегун»;
- Лучший актер в драматическом сериале — Хироюки Санада, «Сегун»;
- Лучший телесериал — мюзикл или комедия — «Хитрости»;
- Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт, «Хитрости»;
- Лучший актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт, «Медведь»;
- Лучший телефильм, антология или мини-сериал — «Олененок»;
- Лучшая актриса в телефильме, антологии или мини-сериале — Джоди Фостер, «Настоящий детектив: Страна ночи»;
- Лучший актер в телефильме, антологии или мини-сериале — Колин Фаррелл, «Пингвин»;
- Лучшая актриса второго плана — Джессика Ганнинг, «Олененок»;
- Лучший актер второго плана — Таданобу Асано, «Сегун».
«Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах.