В Лос-Анджелесе вручили «Золотой глобус». Победители

В ночь на 6 января в Лос-Анджелесе состоялась 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Об этом сообщается на сайте премии.

Лучшим драматическим фильмом стал «Бруталист». Персональные статуэтки также забрали режиссер Брэйди Корбет и актер Эдриан Броуди.

Лучшим драматическим сериалом стал «Сегун», который победил во всех четырех номинациях, где был представлен.

Впервые в карьере «Золотой глобус» получила Деми Мур. Она победила в номинации «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле» (фильм «Субстанция»).



Полный список победителей:

Лучший драматический фильм — «Бруталист»;

Лучшая актриса в драме — Фернанда Торрес, «Я все еще здесь»;

Лучший актер в драме — Эдриан Броуди, «Бруталист»;

Лучший мюзикл или комедия — «Эмилия Перес»;

Лучшая актриса в мюзикле/комедии — Деми Мур, «Субстанция»;

Лучший актер в мюзикле/комедии — Себастиан Стэн, «Другой человек»;

Лучший анимационный фильм — «Течение»;

Лучший фильм на иностранном языке — «Эмилия Перес» (Франция);

Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана, «Эмилия Перес»;

Лучший актер второго плана — Киран Калкин, «Настоящая боль»;

Лучший режиссер — Брэйди Корбет, «Бруталист»;

Лучший сценарий — «Конклав», Питер Строгэн;

Лучший оригинальный саундтрек — Трент Резнор и Аттикус Росс, «Претенденты»;

Лучшая оригинальная песня — El Mal, «Эмилия Перес»;

Лучшее кинематографическое и кассовое достижение — «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Сериалы:

Лучший драматический телесериал — «Сегун»;

Лучшая актриса в драматическом сериале — Анна Саваи, «Сегун»;

Лучший актер в драматическом сериале — Хироюки Санада, «Сегун»;

Лучший телесериал — мюзикл или комедия — «Хитрости»;

Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт, «Хитрости»;

Лучший актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт, «Медведь»;

Лучший телефильм, антология или мини-сериал — «Олененок»;

Лучшая актриса в телефильме, антологии или мини-сериале — Джоди Фостер, «Настоящий детектив: Страна ночи»;

Лучший актер в телефильме, антологии или мини-сериале — Колин Фаррелл, «Пингвин»;

Лучшая актриса второго плана — Джессика Ганнинг, «Олененок»;

Лучший актер второго плана — Таданобу Асано, «Сегун».

«Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах.