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Общество

В Лос-Анджелесе вручили «Золотой глобус». Победители

В ночь на 6 января в Лос-Анджелесе состоялась 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Об этом сообщается на сайте премии.

Лучшим драматическим фильмом стал «Бруталист». Персональные статуэтки также забрали режиссер Брэйди Корбет и актер Эдриан Броуди.

Лучшим драматическим сериалом стал «Сегун», который победил во всех четырех номинациях, где был представлен.

Впервые в карьере «Золотой глобус» получила Деми Мур. Она победила в номинации «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле» (фильм «Субстанция»).

Полный список победителей:

  • Лучший драматический фильм — «Бруталист»;
  • Лучшая актриса в драме — Фернанда Торрес, «Я все еще здесь»;
  • Лучший актер в драме — Эдриан Броуди, «Бруталист»;
  • Лучший мюзикл или комедия — «Эмилия Перес»;
  • Лучшая актриса в мюзикле/комедии — Деми Мур, «Субстанция»;
  • Лучший актер в мюзикле/комедии — Себастиан Стэн, «Другой человек»;
  • Лучший анимационный фильм — «Течение»;
  • Лучший фильм на иностранном языке — «Эмилия Перес» (Франция);
  • Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана, «Эмилия Перес»;
  • Лучший актер второго плана — Киран Калкин, «Настоящая боль»;
  • Лучший режиссер — Брэйди Корбет, «Бруталист»;
  • Лучший сценарий — «Конклав», Питер Строгэн;
  • Лучший оригинальный саундтрек — Трент Резнор и Аттикус Росс, «Претенденты»;
  • Лучшая оригинальная песня — El Mal, «Эмилия Перес»;
  • Лучшее кинематографическое и кассовое достижение — «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Сериалы:

  • Лучший драматический телесериал — «Сегун»;
  • Лучшая актриса в драматическом сериале — Анна Саваи, «Сегун»;
  • Лучший актер в драматическом сериале — Хироюки Санада, «Сегун»;
  • Лучший телесериал — мюзикл или комедия — «Хитрости»;
  • Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт, «Хитрости»;
  • Лучший актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт, «Медведь»;
  • Лучший телефильм, антология или мини-сериал — «Олененок»;
  • Лучшая актриса в телефильме, антологии или мини-сериале — Джоди Фостер, «Настоящий детектив: Страна ночи»;
  • Лучший актер в телефильме, антологии или мини-сериале — Колин Фаррелл, «Пингвин»;
  • Лучшая актриса второго плана — Джессика Ганнинг, «Олененок»;
  • Лучший актер второго плана — Таданобу Асано, «Сегун».

«Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316092/
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