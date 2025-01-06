Утренняя зарядка, фрукты, сон. Медики рассказали о здоровых привычках

«Новый год — время для новых здоровых привычек. Маленькие шаги сегодня приведут к большим изменениям завтра», — сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.
Специалисты назвали примеры здоровых привычек, которые легко начать прямо сейчас:
- Утренняя зарядка. Даже 5-10 минут простых упражнений помогут взбодриться и зарядиться энергией.
- Пить больше воды. Начните день со стакана воды — это полезно для кожи, обмена веществ и энергии.
- Ежедневные пешие прогулки. Всего 30 минут на свежем воздухе укрепят иммунитет и поднимут настроение.
- Больше овощей и фруктов. Добавьте к каждому приему пищи полезные продукты.
- Режим сна. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время — это улучшает настроение и самочувствие. Спите не менее восьми часов.
- Меньше сахара. Замените сладости фруктами или полезными снеками (орехи, сухофрукты и тому подобное).
- День без гаджетов. Выделите время для семьи, хобби или чтения без телефона.
«Секрет успеха: начните с одного или двух пунктов и постепенно добавляйте новые привычки. Главное — быть терпеливыми и помнить, что каждое усилие — это вклад в ваше здоровье», — призывают в РЦУЗиМК.