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Общество

Утренняя зарядка, фрукты, сон. Медики рассказали о здоровых привычках

«Новый год — время для новых здоровых привычек. Маленькие шаги сегодня приведут к большим изменениям завтра», — сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

Специалисты назвали примеры здоровых привычек, которые легко начать прямо сейчас:

  • Утренняя зарядка. Даже 5-10 минут простых упражнений помогут взбодриться и зарядиться энергией.
  • Пить больше воды. Начните день со стакана воды — это полезно для кожи, обмена веществ и энергии.
  • Ежедневные пешие прогулки. Всего 30 минут на свежем воздухе укрепят иммунитет и поднимут настроение.
  • Больше овощей и фруктов. Добавьте к каждому приему пищи полезные продукты.
  • Режим сна. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время — это улучшает настроение и самочувствие. Спите не менее восьми часов.
  • Меньше сахара. Замените сладости фруктами или полезными снеками (орехи, сухофрукты и тому подобное).
  • День без гаджетов. Выделите время для семьи, хобби или чтения без телефона.

«Секрет успеха: начните с одного или двух пунктов и постепенно добавляйте новые привычки. Главное — быть терпеливыми и помнить, что каждое усилие — это вклад в ваше здоровье», — призывают в РЦУЗиМК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316063/
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