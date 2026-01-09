Более 76 процентов кыргызстанцев ведут малоподвижный образ жизни. Время меняться

Более 76 процентов кыргызстанцев ведут малоподвижный образ жизни. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья.

По его данным, после праздников — самое время начать заботиться о себе и добавить в жизнь больше движения.

Физическая активность помогает чувствовать себя лучше после праздничных угощений и поддерживает здоровье в целом.

Не обязательно сразу бежать в спортзал или на пробежку. Прогулки на свежем воздухе или простые упражнения дома — уже отличный шаг.

Новогодние каникулы идеально подходят для долгих прогулок по улицам, в парке или в лесу. Главное — одеваться по погоде и двигаться в удовольствие.

Физическая активность всех видов:

нормализует кровяное давление;

способствует снижению веса;

тренирует сердечно-сосудистую систему;

нормализует уровень холестерина и сахара в крови, что снижает риск развития гипертонии, инсульта, ишемической болезни сердца, диабета, онкологических заболеваний.

По данным медиков, 30 минут активного движения в день защитят от гипертонической болезни, инфаркта, инсульта, диабета и рака.