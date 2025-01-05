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Общество

В России с 1 февраля увеличится материнский капитал на первого ребенка

С 1 февраля в России вступает в силу новая индексация материнского капитала. Размер выплаты на первого ребенка составит 676 тысяч 398 рублей, а на второго — 893 тысячи 835 рублей, если семья ранее не получала маткапитал. Об этом пишут российские СМИ.

По их данным, индексация проводится ежегодно с учетом уровня инфляции и изменений в экономике страны. В 2025 году коэффициент повышения составил 7,3 процента. В последующие годы также запланировано дальнейшее увеличение выплат: в 2026 году — на 4,5 процента, в 2027-м — на 4 процента.

Отметим, что программа материнского капитала действует в России с 2007 года и направлена на поддержку семей с детьми. Средства можно использовать для улучшения жилищных условий, оплаты образования детей, социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья или формирования накопительной пенсии родителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316047/
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