Введение штрафов за отсутствие полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) для владельцев автотранспортных средств предлагают отстрочить до 1 июля 2025 года. Соответствующий проект постановления кабмина разработало Министерство экономики и коммерции. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Уточняется, что ведомством совместно со страховыми компаниями подготовлен медиаплан по проведению информационно-разъяснительной кампании среди населения о пользе и преимуществах обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.

По сведениям Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава, сейчас в Кыргызстане зарегистрировано 1 миллион 690 тысяч автотранспортных средств, а количество застрахованных водителей составляет всего 108 тысяч 500.

Чиновники считают, что, учитывая низкий уровень застраховавшихся, а также необходимость доведения до населения полноценной и четкой информации об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств, необходимо продлить срок введения штрафных санкций до 1 июля 2025 года.

Отметим, что с 1 января 2025-го в Кыргызстане, согласно действующему законодательству, вступают в силу штрафы для владельцев и водителей автотранспортных средств за отсутствие обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Размер штрафа для физических лиц составит 3 тысячи сомов.

Напомним, Закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств приняли в Кыргызстане почти девять лет назад. Однако сроки введения штрафных санкций за отсутствие полиса ОСАГО постоянно переносят.