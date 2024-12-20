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Общество

У властей просят ужесточить контроль над частными агентствами по трудоустройству

На собрании третьего Народного курултая делегат из Германии Залкарбек Акылбек уулу попросил власти ужесточить контроль над частными агентствами по трудоустройству.

Он отметил, что многие кыргызстанские студенты обращаются к фирмам-посредникам, чтобы устроиться на сезонную работу в Германии, но часто остаются обманутыми. Либо они получают отказ от работодателя, либо им предоставляют меньше часов работы, чем было обещано, или же возникают вопросы относительно жилья и студенты оказываются на улице.

«Для решения этих проблем предлагаем ужесточить контроль над частным агентствами по трудоустройству. Лишить лицензии те агентства, кто получил деньги от граждан, но не смог трудоустроить их. Опубликовать список проверенных (добросовестных) компаний. Информировать всех студентов», — сказал Залкарбек Акылбек уулу.

Он также напомнил, что ранее президент сказал, что если в 2025 году кыргызстанские компании исключат из черного списка, то откроется авиарейс Бишкек — Берлин. Соотечественники за рубежом по словам делегата, просят открыть рейс по маршруту Бишкек — Франкфурт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314905/
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