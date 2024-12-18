22:30
USD 87.00
EUR 91.29
RUB 0.84
Общество

Ликвидация троллейбусов. Мэрия не представила документы о демонтаже линий

На судебном заседании по делу о незаконной ликвидации троллейбусных линий мэрия представила документы, касающиеся демонтажа только на улице Байтика Баатыра. Об этом сообщили активисты.

Они отметили, что по остальным улицам — Ахунбаева, Киевской, проспектам Мира и Чуй, Аалы Токомбаева и другим — разрешений предоставлено не было. Несмотря на это, демонтаж проводов там продолжается.

Активисты также сообщили, что на суде на вопрос о дальнейшей судьбе троллейбусных проводов  представители мэрии не смогли дать четкого ответа.

«Представители прямо заявили: конкретного поручения на демонтаж троллейбусных линий нет. Эти работы — часть общей деятельности мэрии, которая выполняется в рамках улучшения инфраструктуры и внешнего облика города», — рассказали активисты.

Представители мэрии также отметили, что программу «Ачык асман» еще не приняли, хотя изначально утверждали, что демонтаж проводов проводится в ее рамках, чтобы сделать город красивым.

Напомним, ранее муниципалитет предложил передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность у части горожан. 29 августа на сессии депутаты БГК одобрили передачу техники. Первые троллейбусы уже прибыли в южную столицу. Жители Бишкека подали иск в суд на решение городского кенеша о передаче троллейбусов. Они считают, что решение противоречит закону о кредитном соглашении о покупке троллейбусов № 1191-VI и принималось с многочисленными нарушениями.

Административный суд Бишкека ранее постановил приостановить демонтаж троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций до вынесения решения по делу.

Бишкек передал Ошу 100 троллейбусов, Нарыну — 6, а Баткену — 10.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314630/
просмотров: 1303
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека: Суд признал законным демонтаж троллейбусных сетей
В Кыргызстан привезли новые экологически чистые автобусы ISUZU
В Бишкеке оштрафовали водителя. Выбросил мусор в канализацию
Бишкекчан просят убирать снег и наледь возле своих офисов и домов
Земельная амнистия в Бишкеке. Какие документы необходимы для подачи заявления
Мэр Бишкека решил лично прокомментировать передачу бывшего ипподрома «Ак-Кула»
Мэрия Бишкека отследит, сколько людей расплачивается наличными в автобусах
Мэр Бишкека проинспектировал временный западный автовокзал
Мэрия Бишкека хочет, чтобы дорогу, ведущую в аэропорт, передали в ее управление
Ликвидация троллейбусов. Мэрия Бишкека опротестовала запрет суда на демонтаж
Популярные новости
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Первая группа молодых учителей из&nbsp;России прибыла в&nbsp;Кыргызстан Первая группа молодых учителей из России прибыла в Кыргызстан
В&nbsp;Бишкеке ночью опять будет очень холодно. Прогноз погоды на&nbsp;16-18 декабря В Бишкеке ночью опять будет очень холодно. Прогноз погоды на 16-18 декабря
Бизнес
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN
MEGA открывает доступ к&nbsp;играм через приложение Mega24 MEGA открывает доступ к играм через приложение Mega24
БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MEGA БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в центрах продаж и обслуживания MEGA
18 декабря, среда
22:00
Чудаки парковки. После многочисленных обращений в «Востоке-5» установили знаки Чудаки парковки. После многочисленных обращений в «Вост...
21:41
В Службе исполнения наказаний Кыргызстана новый руководитель
21:41
После капитального ремонта. В Бишкеке состоится концерт органной музыки
21:15
Госстрой приостановил лицензии ряда компаний и аннулировал сертификаты
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 декабря: днем будет плюсовая температура