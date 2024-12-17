СИН подтвердила перевод осужденных активисток в колонию строгого режима

Служба исполнения наказаний подтвердила перевод осужденных активисток Каныкей Арановой и Зарины Торокуловой из исправительного учреждения общего режима № 2 в колонию строгого режима.

Пресс-служба ведомства распространила комментарий, в котором говорится, что всего в строгие условия отбывания наказания перевели 16 осужденных, которых признали злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания. Как, в частности, Каныкей Аранова и Зарина Торокулова нарушили порядок отбывания наказания, в СИН не уточняют.

По данным ведомства, перевод осужденных производится по решению комиссии исправительного учреждения и согласно законодательству КР. Вернуть заключенных из колонии строгого режима в обычные условия содержания можно через шесть месяцев, но при отсутствии новых дисциплинарных взысканий.

Ранее правозащитница Гульшайыр Абдирасулова сообщила, что осужденных активисток Зарину Торокулову и Каныкей Аранову переводят в колонию строгого режима. По словам правозащитницы, она обратилась к президенту страны, торага Жогорку Кенеша и омбудсмену.