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Общество

Главная елка Бишкека готова. Ее зажгут в эту субботу

14 декабря в 18.30 на центральной площади Ала-Тоо состоится торжественное зажжение главной новогодней елки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Как уточнили 24.kg в муниципалитете, центральную елку зажжет мэр Бишкека Айбек Джунушалиев. Перед торжественным жестом перед горожанами выступят местные звезды эстрады.

«Это мероприятие ознаменует начало праздничного сезона и подарит всем жителям и гостям города атмосферу сказки и волшебства», — пообещали в мэрии.

В этом году для удобства горожан расширена прогулочная зона, создано больше мест для отдыха, чтобы каждый мог насладиться праздником.

Гостей праздника ждет насыщенная программа: ежедневные развлекательные мероприятия, музыкальные и танцевальные номера, а также работа аниматоров. Для детей будут организованы мастер-классы и каток, где они смогут весело провести время. Кроме того, будет работать фуд-зона, предлагающая разнообразные блюда и напитки.

Высота главного новогоднего дерева — 32 метра, диаметр — 13 метров. На оформление площади выделили около 1,5 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313725/
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