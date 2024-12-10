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Общество

Кабмин определил, кто будет благоустраивать территорию вокруг «Ынтымак Ордо»

Глава кабинета министров Акылбек Жапаров подписал распоряжение, согласно которому определены подрядчики работ для капитального ремонта дорог и благоустройства территории вокруг нового здания администрации президента «Ынтымак Ордо».

Поставщиком услуг стали ОсОО «ДС Ком» и муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис». Заказчиком выступает муниципальная администрация (акимиат) Ленинского района.

Согласно реестру Минюста, руководителем ОсОО «ДС Ком» является Бекзат Темирбеков. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий.

Напомним, учредителем муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» является мэрия столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313681/
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