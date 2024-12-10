Курултай-2024. В Кыргызстане избраны делегаты из всех регионов страны

В Кыргызстане завершилось выдвижение делегатов предстоящего Народного курултая, сообщили в его секретариате.

По его данным, собрания прошли в городах Бишкеке и Оше, 14 городах областного значения, 17 городах районного значения и в 231 айыльном аймаке.

Всего избрано 700 делегатов, в том числе 30 делегатов от трудовых мигрантов за рубежом и 30 делегатов от этнических сообществ.

Подготовка к большому форуму продолжается.

Напомним, делегатами Народного курултая не могут быть:

государственные и муниципальные служащие, депутаты Жогорку Кенеша и местных кенешей;

иностранные граждане (кроме трудовых мигрантов за границей);

лица, признанные решением суда недееспособными;

лица с непогашенной в определенном законами порядке судимостью, а также лица, осужденные за тяжкие или особо тяжкие преступления, независимо от того, погашена их судимость или нет;

лица, не достигшие 21 года.

Ранее президент Кыргызстана назначил дату третьего Народного курултая. Он пройдет в Бишкеке 20 декабря 2024 года.