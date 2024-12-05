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Общество

Иностранных студентов милиция снова попросила не гулять поздно вечером

Иностранных студентов милиция снова попросила не гулять поздно вечером. Оперативники ГУУР провели встречу с иностранцами, обучающимися в Международном медицинском университете «Авиценна» и Азиатском медицинском институте имени Саткынбая Тентишева, сообщает МВД.

Им разъяснили особенности законодательства, рассказали о правилах пребывания в стране, ответственности за правонарушения, а также порекомендовали всем присутствующим соблюдать нормы поведения в общественных местах.

Особое внимание уделено вопросам безопасности иностранных студентов.

«Современный Кыргызстан — гостеприимная и толерантная республика. Однако, как и в любом обществе, здесь есть люди с антисоциальными взглядами, склонные к совершению преступных деяний», — отметили в ведомстве.

В МВД напомнили, что большинство преступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан, происходят ночью. Многие из них предпочитают гулять по городу поздно вечером, и в связи с этим сотрудники милиции призвали студентов избегать прогулок в ночное время.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313268/
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