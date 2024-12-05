Дом-музей Фрунзе просит отдать памятник Ленину и герб Киргизской ССР с ВДНХ

Мемориальный дом-музей Михаила Фрунзе просит передать памятник Ленину и герб Киргизской ССР с ВДНХ, которую начали демонтировать. Об этом сообщил директор музея Кенешбек Алмакучуков.

Он выразил обеспокоенность судьбой памятника и герба, назвав их значимыми артефактами прошлой эпохи.

По словам Кенешбека Алмакучукова, ранее музей направил в Министерство культуры письмо.

«Мы считаем, что эти артефакты нужно сохранить. Если вопрос будет решен положительно, просим, чтобы их демонтировали и доставили к нам в музей. У нас нет ни техники, ни средств, ни людей для этого», — сказал он.

Напомним, сегодня в Бишкеке начали работы по демонтажу здания Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) на проспекте Чингиза Айтматова. Техника сносит пристройки с левой стороны основного здания, кустарники и деревья.

Напомним, что 31 августа руководитель управделами президента Каныбек Туманбаев заявил, что в скором времени здание ВДНХ будет снесено, а на его месте будет построен современный конгресс-холл. Здания и саму территорию ВДНХ на 49 лет отдали в аренду иностранному инвестору, который обещал реализовать различные проекты, но ничего не сделал, а объекты в итоге разрушились.