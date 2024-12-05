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Общество

Дом-музей Фрунзе просит отдать памятник Ленину и герб Киргизской ССР с ВДНХ

Мемориальный дом-музей Михаила Фрунзе просит передать памятник Ленину и герб Киргизской ССР с ВДНХ, которую начали демонтировать. Об этом сообщил директор музея Кенешбек Алмакучуков.

Он выразил обеспокоенность судьбой памятника и герба, назвав их значимыми артефактами прошлой эпохи.

По словам Кенешбека Алмакучукова, ранее музей направил в Министерство культуры письмо.

«Мы считаем, что эти артефакты нужно сохранить. Если вопрос будет решен положительно, просим, чтобы их демонтировали и доставили к нам в музей. У нас нет ни техники, ни средств, ни людей для этого», — сказал он.

Напомним, сегодня в Бишкеке начали работы по демонтажу здания Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) на проспекте Чингиза Айтматова. Техника сносит пристройки с левой стороны основного здания, кустарники и деревья.

Напомним, что 31 августа руководитель управделами президента Каныбек Туманбаев заявил, что в скором времени здание ВДНХ будет снесено, а на его месте будет построен современный конгресс-холл. Здания и саму территорию ВДНХ на 49 лет отдали в аренду иностранному инвестору, который обещал реализовать различные проекты, но ничего не сделал, а объекты в итоге разрушились.

ВДНХ Киргизской ССР создана в 1947 году для демонстрации основных достижений промышленности, сельского хозяйства, транспортного и научного секторов, а также культурного образа жизни в республике. В 1956-м выставка животноводства переименована в ВДНХ. Она занимала территорию в 110 гектаров, из которых чуть более 30 гектаров отведено для основного использования, остальные пространства заняты виноградниками и садами плодовых деревьев. Здесь также находился дендрарий, который насчитывал около 60 видов деревьев и кустарников. Среди них — различные виды елей, сосна, можжевельник, биота, туя, береза, рябина, лох, лекструм, роза, платан и другие. На территории выставки выращивали более 20 видов цветов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313256/
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