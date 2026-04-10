12:41
USD 87.45
EUR 102.07
RUB 1.12
Общество

В Бишкеке за один рейд демонтировали 40 незаконных конструкций

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В микрорайонах Бишкека в ходе рейда по жалобам жителей демонтировали 40 самовольно установленных объектов на муниципальной территории. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Сотрудники управления контроля за землепользованием обследовали 13 адресов, где выявили и убрали незаконные конструкции, установленные без разрешительных документов.

Читайте по теме
В мэрии напомнили, что размещение ограждений и других объектов на муниципальной земле без согласования запрещено. Такие конструкции не только нарушают требования городского дизайн-кода, но и мешают проезду спецтранспорта.

Подобные рейды проводятся в Бишкеке постоянно.

Но возникает вопрос: неужели на тротуарах и придомовых территориях автомобили парковать в два ряда можно и мусорить их водителям тоже, а устанавливать защитные конструкции — нельзя? Неужели автомобили не будут мешать проезду спецтранспорта? 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369819/
просмотров: 581
Версия для печати
