В Бишкеке за один рейд демонтировали 40 незаконных конструкций

В микрорайонах Бишкека в ходе рейда по жалобам жителей демонтировали 40 самовольно установленных объектов на муниципальной территории. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Сотрудники управления контроля за землепользованием обследовали 13 адресов, где выявили и убрали незаконные конструкции, установленные без разрешительных документов.

В мэрии напомнили, что размещение ограждений и других объектов на муниципальной земле без согласования запрещено. Такие конструкции не только нарушают требования городского дизайн-кода, но и мешают проезду спецтранспорта.

Подобные рейды проводятся в Бишкеке постоянно.