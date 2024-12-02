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Общество

Кыргызстанцы стали призерами чемпионата «Профессионалы» в Санкт-Петербурге

Кыргызстанцы стали призерами чемпионата «Профессионалы» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

По данным ведомства, цель соревнований — демонстрация компетенций и популяризация рабочих профессий. В финале чемпионата приняли участие студенты Бишкекского автомобильного колледжа имени К.Колбаева, Бишкекского технического колледжа Кыргызского государственного технического университета имени И.Раззакова, профессионального колледжа Кыргызско-Узбекского международного университета имени Б.Сыдыкова и профессионального лицея № 99.

По итогам студенты Бишкекского технического колледжа завоевали две серебряные медали, студенты Бишкекского автомобильного колледжа — одну серебряную и две бронзовые медали, студенты профессионального колледжа Кыргызско-Узбекского международного университета — серебро.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312855/
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