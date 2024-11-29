Кыргызстан и Беларусь намерены открыть прямые авиарейсы между двумя странами. Об этом стороны говорили в рамках прошедшего в Бишкеке заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Стороны провели переговоры сначала в узком составе — заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев и заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак.

Сопредседатели отметили, что комиссия является важным механизмом для продвижения широкого спектра двустороннего партнерства и создания условий в целях реализации совместных взаимовыгодных проектов. Они подтвердили готовность к дальнейшему развитию многостороннего сотрудничества между КР и Беларусью.

Обсуждалось восстановление прямых авиарейсов между Минском и Бишкеком. В прошлом году Кыргызстан посетило около 5 тысяч граждан Беларуси, за восемь месяцев текущего года — более 4 тысяч человек.

Отмечена необходимость углубления диалога в культурно-гуманитарной сфере и совместных усилий для вывода взаимодействия в сферах образования и здравоохранения на качественно новый уровень.