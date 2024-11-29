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Общество

В Кыргызстане в два раза выросли отчисления в бюджет от транспортного контроля

В два раза выросли отчисления в бюджет от транспортного контроля, сообщает Минтранс Кыргызстана.

По данным ведомства, департамент наземного и водного транспорта за десять месяцев 2024-го направил в бюджет 97 миллионов 605 тысяч 756 сомов. Это в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в пунктах транспортного контроля в текущем году установлены обзорные видеокамеры, позволяющие проводить мониторинг действий инспекторов и процесс транспортного контроля. Это повлияло на улучшение показателей, считают в Минтрансе.

Проверено 577 тысяч 500 автомашин. По выявленным нарушениям составлено 6 тысяч 790 протоколов, наложено штрафов на 62 миллиона 148 тысяч 500 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312556/
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