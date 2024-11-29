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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 29 ноября солнечно. Температура воздуха ожидается +17 градусов.

Отключение света, газа и воды

  • 9.30-13.00 — 5-й микрорайон, 1, 2, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 4/1а, 4/2, 6, 7, 7/1, 8;
  • 11.00-15.00 — микрорайон «Асанбай», 2а, 3в, 13, 14, 15, 17, 17/1, 18, 19, 23/2;
  • 14.30-17.00 — 11-й микрорайон, 12/1,13/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4;

  • 9.30-15.00 — отрезки улиц Токомбаева, Жукеева-Пудовкина, 

    Байтика Баатыра, село Орто-Сай;
  • 9.00-17.00 — улица Киевская, 49, жилмассив «Ынтымак» (улицы Улан, Адыгене, Жетиген, Орто-Кочо, Азия, Торт-Куль, Стадионная);
  • 9.00-15.00 — отрезки улиц Кулиева, Зеленой, Бейшеналиевой, Московской, Токтогула, Рыскулова;
  • 9.00-10.30 — отрезки улиц Кирпичной, Древесной, Осмонкулова, Абдыкадырова;
  • 14.30-16.00 — жилмассив «Тендик» (улицы Тендик-5, −6, −7, −9, −11, −12, −13);
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Кулиева, Республиканской, Максат, Кенеш, Жеткинчек, Мыскал, Илим, Тендик, Мидина;
  • 9.00-16.00 — отрезок улицы Ганди.

Люди, которые меняли мир

Умер государственный деятель Насирдин Исанов

из интернета
Фото из интернета. Насирдин Исанов

Родился 7 ноября 1943 года в селе Кок-Бель Ошской области. Государственный деятель Киргизии, первый премьер-министр независимой Киргизии, академик Инженерной академии СССР.

Пройдя путь от рабочего треста «Мосжилстрой» (1960-1961) до председателя Иссык-Кульского облисполкома (1988-1990), в декабре 1990-го становится вице-президентом Кыргызстана, позже назначается премьер-министром страны.

Насирдин Исанов погиб в автокатастрофе 29 ноября 1991 года.

В честь него названа одна из центральных улиц Бишкека. В 2003-м установлен памятник на бульваре Эркиндик.

Умер государственный деятель Умот Асымбеков

из интернета
Фото из интернета. Умот Асымбеков

Родился 10 мая 1928 года в селе Курменты Тюпского района Иссык-Кульской области.

1964-1970 — первый секретарь Тонского районного комитета Коммунистической партии Киргизской ССР.

1970-1978 — заместитель министра сельского хозяйства Киргизской ССР.

1978-1992 — директор Всесоюзного центрального экспериментально-проектного научно-исследовательского института при Министерстве сельского хозяйства КиргССР.

Депутат двух созывов Верховного Совета Киргизской ССР.

Внес неоценимый вклад в развитие отечественного сельского хозяйства.

Умер 29 ноября 2016-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312543/
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