Ликвидация троллейбусов. Мэрия Бишкека опротестовала запрет суда на демонтаж

Бишкекское троллейбусное управление опротестовало определение суда о приостановлении демонтажа троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций до вынесения решения по делу.

Как сообщила пресс-служба муниципалитета, определением Административного суда от 27 ноября признано обоснованным и подлежащим удовлетворению заявление МП «Бишкекское троллейбусное управление» от 22 ноября об отмене мер по приостановлению демонтажа троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций.

Читайте по теме Ликвидация троллейбусов. Активисты предлагают нести две гвоздики к мэрии Бишкека

«В определении отмечается, что суд не нашел оснований для сохранения мер по обеспечению иска в виде приостановления демонтажа троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций, вследствие чего обеспечительные меры в виде приостановления демонтажа отменены до вынесения решения по делу», — сообщили в мэрии.

Напомним, ранее муниципалитет предложил передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность у части горожан. 29 августа на сессии депутаты БГК одобрили передачу техники. Первые троллейбусы уже прибыли в южную столицу. Жители Бишкека подали иск в суд на решение городского кенеша о передаче троллейбусов. Они считают, что решение противоречит закону о кредитном соглашении о покупке троллейбусов № 1191-VI и принималось с многочисленными нарушениями.

Административный суд Бишкека ранее постановил приостановить демонтаж троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций до вынесения решения по делу.