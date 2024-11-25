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Общество

Как российским гражданам получить свою пенсию в Кыргызстане, рассказал посол РФ

У российских пенсионеров есть два пути получения своей пенсии на территории Кыргызстана. Об этом, отвечая на вопрос 24.kg, рассказал посол РФ в КР Сергей Вакунов.

Первый, по его словам, связан с переводом пенсионного дела из Соцфонда России в Соцфонд Кыргызстана.

«Что позволяет реализация данного механизма. Есть соглашение по пенсионному обеспечению трудящихся ЕАЭС. В соответствии с ним граждане РФ, постоянно проживающие на территории КР и имеющие трудовой стаж в России, могут встать на пенсионный учет в Кыргызстане. Таким образом пенсии из российского Соцфонда будут экспортированы в Соцфонд КР», — сказал посол.

Второй пункт — перевод пенсии из российского банка, не попадающего под санкции, в кыргызстанский банк-партнер путем SWIFT-перевода. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312142/
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