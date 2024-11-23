В Бишкеке пройдут ярмарки сельхозпродукции

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности совместно с мэрией Бишкека 24-25 ноября проведет ярмарки социально значимых продуктов питания и товаров широкого потребления. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, ярмарка проводится, чтобы поддержать отечественных производителей, агропромышленных предприятий и частных предпринимателей, реализовать сельхозпродукцию жителям города по оптовым ценам.

Министерство приглашает на ярмарку предпринимателей, желающих реализовать свою сельхозпродукцию. Ведомство также создаст условия для реализации продукции всех фермеров Кыргызстана.

Ярмарки пройдут на пересечении улиц Жетикашкаева и Токомбаева (12-й микрорайон), улице Туголбая Ата, пересечении бульвара Эркиндик и улицы Тыныстанова (железнодорожный вокзал).