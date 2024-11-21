19:01
USD 86.50
EUR 91.18
RUB 0.86
Общество

Временно приостановлена подача отопления и горячей воды в микрорайоне «Учкун»

Временно приостановлена подача отопления и горячей воды в микрорайоне «Учкун». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, во время обхода в межквартальном трубопроводе диаметром 377 миллиметров (введен в эксплуатацию в 1994 году) обнаружена утечка горячей воды.

В настоящее время на месте работают ремонтные бригады, занимающиеся определением характера и места повреждения.

«Ремонтные работы будут проводиться до полного восстановления теплоснабжения в данном районе. Будет сообщено дополнительно о времени возобновления подачи отопления и горячей воды», — сообщили в мэрии.

МП «Бишкектеплосеть» просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и благодарит за ваше терпение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311869/
просмотров: 332
Версия для печати
Материалы по теме
Порыв трубопровода на проспекте Чуй в Бишкеке полностью устранили
Сидят в куртках. В одной из школ в Бишкеке нет отопления
Порыв теплосети в центре Бишкека. От отопления и горячей воды отключили дома
«Бишкектеплосеть» завершила подключение абонентов к центральному теплоснабжению
Временно приостановлена подача отопления в микрорайон «Учкун» Бишкека
Подача отопления. Сколько объектов уже подключили
В южной части микрорайона «Восток-5» временно приостановлена подача отопления
В двух котельных Бишкека запустили новые газовые котлы
Подача отопления. «Бишкектеплосеть» обратилась к горожанам
Завтра в Бишкеке начнут подачу отопления
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Как сохранить зрение на&nbsp;долгие годы. Советы врачей Как сохранить зрение на долгие годы. Советы врачей
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Камчыбек Ташиев поделился, каким именем назвал&nbsp;бы новорожденного внука Камчыбек Ташиев поделился, каким именем назвал бы новорожденного внука
Бизнес
Коворкинг-центр в&nbsp;КТУ имени Раззакова: Пространство для студентов будущего Коворкинг-центр в КТУ имени Раззакова: Пространство для студентов будущего
MEGA: в&nbsp;2&nbsp;раза больше интернета, в&nbsp;2&nbsp;раза больше развлечений! MEGA: в 2 раза больше интернета, в 2 раза больше развлечений!
В&nbsp;Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR В Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR
Интернет не&nbsp;подорожает&nbsp;&mdash; глава &laquo;Кыргызтелекома&raquo; развеял опасения операторов Интернет не подорожает — глава «Кыргызтелекома» развеял опасения операторов
21 ноября, четверг
19:00
22 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет 22 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
18:05
Временно приостановлена подача отопления и горячей воды в микрорайоне «Учкун»
18:00
Курс биткоина установил новый рекорд в $98 тысяч
17:50
Временно приостановлена подача воды по улице Суюмбаева