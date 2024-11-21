Временно приостановлена подача отопления и горячей воды в микрорайоне «Учкун». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, во время обхода в межквартальном трубопроводе диаметром 377 миллиметров (введен в эксплуатацию в 1994 году) обнаружена утечка горячей воды.

В настоящее время на месте работают ремонтные бригады, занимающиеся определением характера и места повреждения.

«Ремонтные работы будут проводиться до полного восстановления теплоснабжения в данном районе. Будет сообщено дополнительно о времени возобновления подачи отопления и горячей воды», — сообщили в мэрии.

МП «Бишкектеплосеть» просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и благодарит за ваше терпение.