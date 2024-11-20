На случай ядерной войны. В России начато серийное производство мобильных убежищ

В России впервые запущено серийное производство мобильного укрытия, предоставляющего защиту в том числе при ядерном взрыве. Его разработал Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и ЧС. Об этом сообщается на сайте института.

Производство ведется в Дзержинске Нижегородской области.

Согласно пресс-релизу, запуск серийного производства поддерживается на уровне государства.

В институте рассказали, что мобильное убежище обеспечивает защиту от различных угроз, включая природные бедствия и техногенные происшествия.

Стандартная комплектация включает два модуля: помещения на 54 человека и технический блок. Вместимость сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей. В отличие от других защитных сооружений гражданской обороны, «Куб-М» обладает мобильностью. Убежище перевозят с помощью автомобильного или железнодорожного транспорта, возводят на месте и могут подключать к инженерным сетям.

Напомним, президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Его администрация сняла запрет для Украины наносить удары вглубь РФ полученным от Вашингтона дальнобойным оружием, речь идет о тактических баллистических ракетах ATACMS.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что использование ВСУ западных неядерных ракет против России по новой доктрине может повлечь ядерный ответ.