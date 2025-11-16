В Великобритании намерены ужесточить политику предоставления убежища. Об этом сообщает DW.

Статус беженца будет даваться только на 30 месяцев, а не на 5 лет, как сейчас, заявила министр внутренних дел Шабана Махмуд. По ее словам, эту защиту будут регулярно пересматривать, и беженцы должны будут вернуться в свои страны происхождения, как только они будут признаны безопасными.

Кроме того, юридическая обязанность поддерживать некоторых просителей убежища, в том числе предоставляя им жилье и еженедельные выплаты, будет отменена. Такая помощь будет предоставляться по усмотрению властей и может быть отозвана, например, если просители убежища совершают преступления.

Шабана Махмуд добавила, что Великобритания «гордится своей традицией радушно принимать тех, кто спасается от опасности», однако «эта щедрость привлекает нелегальных мигрантов».

Глава МВД указала, что люди пересекают Европу через «безопасные страны», а затем переправляются через Ла-Манш в Великобританию.

Людям, получившим убежище в королевстве, придется ждать 20 лет, прежде чем они смогут подать заявление на постоянное проживание. Планируется, что Шабана Махмуд объявит об этом 17 ноября.

Между тем более 100 британских организаций обратились к Шабане Махмуд с просьбой прекратить «искать козлов отпущения» и заявили, что принимаемые меры «только вредят». Британский совет по делам беженцев заявил, что мигранты приезжают в Великобританию из-за семейных связей или знания языка, а не потому, что сравнивают системы предоставления убежища.

За 12 месяцев, предшествовавших марту 2025 года, ходатайство о предоставлении убежища в Соединенном Королевстве подали 109 тысяч 343 человека. Это на 17 процентов больше, чем в предыдущем году.